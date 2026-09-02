Парламент Венесуэлы поддержал нефтяную сделку с США

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Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила заключение нефтяного соглашения с США. Об этом сообщил председатель однопалатного парламента Хорхе Родригес в соцсети X.

По его словам, в ходе внеочередной сессии депутаты рассмотрели ключевые для страны вопросы. Парламентарии единогласно поддержали частичную реформу закона о Верховном суде, а также выразили одобрение двустороннему энергетическому соглашению между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

При этом, как уточнил телеканал Telesur, сам текст документа законодатели не обсуждали, поскольку официальные власти двух стран его еще не обнародовали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Каракасом, которая предусматривает переход под контроль американской стороны более 65 миллиардов баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы.

В свою очередь исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что соглашение рассчитано на 25 лет и предполагает разработку 17 месторождений.