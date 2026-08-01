Мирошник заявил, что США во внешней политике стремятся лишь к получению прибыли

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Внешняя политика Соединенных Штатов напоминает большую шахматную партию, где каждый ход направлен лишь на извлечение прибыли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Ко всему этому процессу нужно относиться как к большой шахматной доске. Идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий. На события, которые разворачиваются в разных углах этой доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев сменяемы, но есть одна главная – прибыль", – цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, США всеми силами стремятся сохранить и приумножить свою гегемонию. Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов и действуют соответственно.

"У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом в Иран. Они не против того, чтобы создавалась изоляция России, связанная с торговлей энергоносителями", – заключил Мирошник.

Ранее США провели очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, Штаты и Израиль готовятся к одной из самых масштабных кампаний по поражению объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.