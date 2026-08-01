Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:39

Политика

Мирошник заявил, что США во внешней политике стремятся лишь к получению прибыли

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Внешняя политика Соединенных Штатов напоминает большую шахматную партию, где каждый ход направлен лишь на извлечение прибыли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Ко всему этому процессу нужно относиться как к большой шахматной доске. Идет шаг, на который следует противодействие, выделение определенных целей и стратегий. На события, которые разворачиваются в разных углах этой доски, нужно смотреть через разные призмы. Призмы американцев сменяемы, но есть одна главная – прибыль", – цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, США всеми силами стремятся сохранить и приумножить свою гегемонию. Американцы видят возрастающую ценность энергоресурсов и действуют соответственно.

"У вас есть нефть – мы идем к вам! И они отправляются сначала в Венесуэлу, потом в Иран. Они не против того, чтобы создавалась изоляция России, связанная с торговлей энергоносителями", – заключил Мирошник.

Ранее США провели очередную серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Эти обстрелы стали ответом на попытку иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке.

По информации СМИ, Штаты и Израиль готовятся к одной из самых масштабных кампаний по поражению объектов энергетической инфраструктуры Ирана. Целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.

Читайте также


политика

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика