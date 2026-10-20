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20 октября, 17:26

Происшествия

Мать убитых в Таиланде Назимовых выступит в суде в качестве сообвинителя

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Паттайе разрешил Зарине Назимовой, матери убитых в июле Дианы и Романа, участвовать в процессе против обвиняемых в качестве сообвинителя. Об этом сообщил таиландский новостной портал "Пхучаткан".

Ходатайство россиянки рассмотрели 20 октября. Суд допустил ее к участию по обвинениям в изнасиловании и умышленном убийстве с особой жестокостью, но отказал в праве выступать сообвинителем по статьям, затрагивающим интересы государства.

По статье об умышленном убийстве с особой жестокостью подсудимым может грозить смертная казнь. Среди других обвинений – выдача себя за государственных служащих, незаконное ношение полицейской формы, а также незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.

История началась в конце июля, когда Назимовы, будучи в Паттайе, перестали выходить на связь. Вскоре обнаружили их мотоцикл.

Затем полиция вышла на подозреваемых, которые сознались, что Романа они застрелили, Диану забили до смерти. По делу проходят четыре фигуранта, причем, по данным следствия, двое из них – граждане Таиланда, выдававшие себя за полицейских.

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