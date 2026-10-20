Заморозки ожидаются в столице утром 21 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве ожидаются заморозки утром 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.

Температура воздуха местами может опускаться ниже 0 градусов с 03:00 до 07:00. Автомобилистов попросили быть внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что, несмотря на похолодание, температура воздуха в Москве до конца недели будет выше климатической нормы. Максимальные значения не превысят 13 градусов.

Прохладный антициклон, в свою очередь, обеспечит городу преимущественно солнечную погоду. Но между ночными и дневными часами ожидаются значительные перепады температуры.