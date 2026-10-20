20 октября, 17:10Общество
Заморозки ожидаются в столице утром 21 октября
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве ожидаются заморозки утром 21 октября. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в MAX.
Температура воздуха местами может опускаться ниже 0 градусов с 03:00 до 07:00. Автомобилистов попросили быть внимательными, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что, несмотря на похолодание, температура воздуха в Москве до конца недели будет выше климатической нормы. Максимальные значения не превысят 13 градусов.
Прохладный антициклон, в свою очередь, обеспечит городу преимущественно солнечную погоду. Но между ночными и дневными часами ожидаются значительные перепады температуры.
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