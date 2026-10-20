Подразделения безэкипажных танков появятся в ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения безэкипажной бронетехники должны появиться в Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, работа над такой техникой ведется с 2019 года. Речь идет о боевой машине поддержки танков (БМПТ), которая хорошо показала себя в зоне специальной военной операции.

"У нее есть хорошие вооружения, прицелы, наблюдательные приборы, и она тоже сделана безэкипажной. И у нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения – это то, что мы сейчас апробировали на полигоне", – рассказал замминистра.

Евкуров отметил, что на данном этапе развития безэкипажные системы справляются с задачами медленнее личного состава, однако их применение позволяет сохранить жизни военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что появление российских беспилотников с реактивными двигателями создало для Украины новую проблему в сфере противовоздушной обороны. Киев пытается срочно подобрать средства противодействия таким аппаратам.

По оценке журналистов, украинской стороне не хватает систем защиты от дронов нового типа. Они способны развивать более высокую скорость и летать на большей высоте по сравнению с предыдущими моделями, что осложняет борьбу с ними.