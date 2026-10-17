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WSJ: новые реактивные дроны РФ застали Украину врасплох

Новые российские беспилотники стали неожиданностью для Украины – СМИ

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Сергей Елагин

Появление российских беспилотников с реактивными двигателями создало для Украины новую проблему в сфере противовоздушной обороны. Киев пытается срочно подобрать средства противодействия таким аппаратам, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По оценке издания, украинской стороне не хватает систем защиты от дронов нового типа. Они способны развивать более высокую скорость и летать на большей высоте по сравнению с предыдущими моделями, что осложняет борьбу с ними.

WSJ отмечает, что появление реактивных беспилотников застало Киев врасплох. Теперь украинская сторона вынуждена искать способы противодействия этой технологии.

Ранее сообщалось, что в сентябре и октябре Вооруженные силы России нанесли по Украине 12 массированных ударов. В результате ударов были поражены 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, перевозивших на Украину военные грузы.

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