Туск намерен добиться от Украины объяснений из-за пролета дрона через Польшу

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что намерен добиваться от Украины подробных объяснений по поводу пролета беспилотника, который пересек польскую границу и упал на территории Литвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на портал Onet.

"Мы будем изучать все обстоятельства, и я рассчитываю также на полное сотрудничество с украинской стороной, чтобы точно выяснить, что произошло... я буду очень настойчиво добиваться исчерпывающих объяснений", – указал Туск.

Премьер отметил, что Варшава не допускает проведения каких-либо операций на территории Польши или в ее воздушном пространстве без разрешения властей страны. По его словам, это правило действует независимо от того, кто проводит такие операции.

Инцидент произошел утром 18 октября в Пасвальском районе на севере страны. Обломки дрона повредили гражданский автомобиль. В результате никто не пострадал.

В связи с появлением объекта в нескольких уездах объявили тревогу. На перехват подняли истребители НАТО, однако пилоты не смогли визуально обнаружить БПЛА из-за погодных условий.

Как заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс, дрон принадлежал Украине и был снаряжен взрывчаткой. Установить происхождение аппарата помогли найденные обломки, а также сведения украинской стороны.