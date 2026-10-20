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20 октября, 14:26

Общество

Атмосферное давление заметно упадет в столице к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Атмосферное давление в столице заметно снизится к концу недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, во вторник, 20 октября, атмосферное давление в Москве поднялось до 767,4 миллиметра ртутного столба. Эта отметка останется максимальной на протяжении всей недели.

В дальнейшем показатели начнут постепенно снижаться. Позднякова отметила, что к предстоящим выходным давление упадет почти на 15 единиц, хотя и останется выше климатической нормы. Барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Людмила Паршина сообщила, что к выходным влияние прохладного антициклона, обеспечивающего сухую погоду в столичном регионе, начнет ослабевать. В воскресенье, 25 октября, ночью температура воздуха составит от 3 до 8 градусов. Облачность будет препятствовать сильному охлаждению воздуха.

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