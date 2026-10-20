В Москве зафиксировали первые заморозки осеннего сезона

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В Москве зафиксировали первые заморозки с начала осеннего сезона: температура опустилась до минус 0,1 градуса. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

На опорной метеостанции ВДНХ заморозки отметили в 07:10. По словам синоптика, утро 20 октября стало самым холодным с начала осеннего сезона.

При этом в Черустях, где находится полюс холода в Подмосковье, воздух остыл до минус 3,6 градуса.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина заявила, что, несмотря на похолодание, температура воздуха в Москве до конца недели будет выше климатической нормы. Однако максимальные значения не превысят 13 градусов. Прохладный антициклон, в свою очередь, обеспечит городу преимущественно солнечную погоду.

