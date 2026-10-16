Температура воздуха в Саранске побила рекорд 1974 года

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Температура воздуха в Саранске 15 октября поднялась до плюс 20,8 градуса и побила рекорд 1974 года. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Прежний рекорд составлял 18,6 градуса. Абсолютные максимальные показатели также были установлены еще в четырех городах.

В Йошкар-Оле столбики термометров поднялись до 19,8 градуса, тогда как в 2020 году было 18,3 градуса. В Кирове было зафиксировано 19,7 градуса против 16,1 градуса в 1993 году, в Перми – 19,3 градуса против 17,6 градуса в 1997 году, в Чебоксарах – 19,9 градуса против 19,0 градуса в 2009 году.

Теплая погода сохраняется в Приволжском федеральном округе уже несколько дней. Кроме того, 14 октября был побит абсолютный максимум температуры воздуха в Ижевске – он составил 20,7 градуса (20 градусов в 2009 году).

Похожая ситуация наблюдается в Кирове – 19,3 градуса (15,6 градуса в 2020 году), Самаре – 22,8 градуса (20,8 градуса в 1952 году). 12 октября в Нижнем Новгороде, где температура воздуха достигла плюс 19,2 градуса, также был побит температурный рекорд 1917 года, а в Пензе – 1935-го.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в столице в ближайшие трое суток не превысит рекордных значений. По ее словам, в ближайшие сутки максимальная температура прогнозируется в пределах 14–16 градусов. Вероятность того, что воздух прогреется до 18 градусов, крайне мала, считает специалист.