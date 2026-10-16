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16 октября, 14:41

Общество

Температурных рекордов не будет в Москве в ближайшие дни

Фото: foto.mos.ru

Температура воздуха в столице в ближайшие трое суток не превысит рекордных значений. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ближайшие сутки, 17 октября, максимальная температура прогнозируется в пределах 14–16 градусов. Вероятность того, что воздух прогреется до 18 градусов, крайне мала, считает специалист.

"Это близко к рекордным значениям, но возможность новых рекордов вызывает сомнения", – отметила собеседница агентства, добавив, что такая же ситуация сохранится в последующие дни.

Ранее Позднякова рассказала, что москвичам не нужно торопиться со сменой летней резины на зимнюю. По ее мнению, оптимальное время для этого наступит в первых числах ноября. Это связано с тем, что на данный момент в городе не наблюдается серьезного понижения температуры и значительных осадков.

Температура воздуха может подняться до 19 градусов в Москве 17 октября

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