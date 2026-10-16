Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:04

Общество

Заморозки возможны в Подмосковье на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода сохранится в столичном регионе в предстоящие выходные, 17–18 октября, однако уже в начале следующей недели в Московской области возможны заморозки. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, сильных туманов, подобных московским, в ближайшие дни не ожидается, хотя местами они не исключены. Днем в выходные воздух прогреется до 15 градусов, а ночью температура будет держаться в пределах 8–9 градусов.

Изменения начнутся в ночь с воскресенья на понедельник, 19 октября. Как отметил Шувалов, пройдет небольшой дождь, а ветер сменится с южного и юго-восточного на северный и северо-восточный. Утром температура составит 3–5 градусов, днем – 7–9 градусов.

При этом в ночь на вторник, 20 октября, в Подмосковье уже возможны заморозки, а в Москве столбики термометров опустятся до 0–2 градусов, подытожил специалист.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому пятница, 16 октября, в столице будет относительно теплой и обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов при переменной облачности. Северо-восточный ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит около 755 миллиметров ртутного столба.

"Утро": влажность воздуха в Москве 16 октября составит 81%

Читайте также


обществопогода

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика