Заморозки возможны в Подмосковье на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Теплая погода сохранится в столичном регионе в предстоящие выходные, 17–18 октября, однако уже в начале следующей недели в Московской области возможны заморозки. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, сильных туманов, подобных московским, в ближайшие дни не ожидается, хотя местами они не исключены. Днем в выходные воздух прогреется до 15 градусов, а ночью температура будет держаться в пределах 8–9 градусов.

Изменения начнутся в ночь с воскресенья на понедельник, 19 октября. Как отметил Шувалов, пройдет небольшой дождь, а ветер сменится с южного и юго-восточного на северный и северо-восточный. Утром температура составит 3–5 градусов, днем – 7–9 градусов.

При этом в ночь на вторник, 20 октября, в Подмосковье уже возможны заморозки, а в Москве столбики термометров опустятся до 0–2 градусов, подытожил специалист.

Ранее Гидрометцентр опубликовал прогноз, согласно которому пятница, 16 октября, в столице будет относительно теплой и обойдется без дождей. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов при переменной облачности. Северо-восточный ветер ожидается со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит около 755 миллиметров ртутного столба.

