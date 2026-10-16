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16 октября, 06:01

Общество

Потепление до 17 градусов ожидается в Москве 16 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В пятницу, 16 октября, в столице ожидается относительно теплая осенняя погода без дождей. Днем температура воздуха поднимется до 15–17 градусов, следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня в Москве прогнозируется переменная облачность. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 755 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу, 17 октября, температура воздуха в столице опустится до 7 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег и временный снежный покров в Москве появятся позже средних многолетних сроков. Кроме того, предстоящая зима в столице может оказаться малоснежной.

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