Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе ожидается ухудшение видимости ночью и утром 16 октября. Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 10:00 16 октября. В ночь на пятницу и утром местами видимость может снизиться до 200 метров.

По данным синоптиков, туман ожидается также ночью и утром 17 октября.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что в выходные, 17 и 18 октября, в Московском регионе ожидается теплая для этого времени года погода с температурой до 17 градусов.