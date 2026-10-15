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15 октября, 13:28

Общество

Туман и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 17 и 18 октября, в Москве и Подмосковье ожидается туман. Температура воздуха составит до 17 градусов, сообщили в Гидрометцентре России.

В субботу будет сухая погода. Ночью местами возможен туман, столбики термометров в Москве покажут 7–9 градусов, в Подмосковье – 4–9 градусов. Ветер прогнозируется слабым. Днем воздух в городе прогреется до 15–17 градусов, в области – 14–19 градусов. Скорость ветра восточного направления составит от 3 до 8 метров в секунду.

Воскресенье обещает быть облачным с прояснениями, местами в области возможны слабые осадки. Ночью не исключена туманная погода. В Москве термометры покажут 8–10 градусов, а за городом – 5–10 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 14–16 градусов, в области – до 12–17 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 16 октября в Москву вернется погода, типичная для сентября. По словам синоптика Евгения Тишковца, ночью термометры покажут 7–10 градусов, а днем температура поднимется до 15–18 градусов. Начало будущей недели обещает быть сухим и ясным.

Антициклон принесет в Москву потепление до 15 градусов

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