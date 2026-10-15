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15 октября, 08:18

Общество

Сентябрьское тепло ждет москвичей в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сентябрьская погода вернется в Москву в пятницу, 16 октября. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, ночью столбики термометров покажут 7–10 градусов, днем – от 15 до 18 градусов. В субботу, 17-го числа, к утру температура снова отпустится до 7–10 градусов, а в дневное время ожидается 13–16 градусов тепла.

В воскресенье, 18 октября, станет пасмурно, возможны небольшие дожди. Температура опустится на несколько градусов, добавил Тишковец.

В начале следующей недели специалист пообещал малооблачную и сухую погоду, однако предупредил о значительных суточных колебаниях температуры. В ночное время ожидается 0–5 градусов, а днем будет от 7 до 12 градусов.

Ранее сообщалось, что первый снег и временный снежный покров ожидаются в столице в этом году позже средних многолетних сроков. По словам метеорологов, в XXI веке в Москве первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

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