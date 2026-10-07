Сентябрь в Москве оказался одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сентябрь 2026 года вошел в пятерку самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Средняя температура воздуха в столице за первый осенний месяц составила 14,1 градуса, что на 2,2 градуса выше климатической нормы.

Самым теплым сентябрем за весь период наблюдений остается 2024 год. Тогда среднемесячная температура достигла рекордных 17,1 градуса. Помимо нынешнего сентября, в пятерку наиболее теплых вошли также сентябри 2023, 1938 и 2018 годов.

Ранее ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова сообщила, что в сентябре в Москве продолжительность солнечного сияния составила 186 часов при климатической норме в 162 часа. При этом рекорд месяца принадлежит 2024 году – тогда солнце светило 263 часа.

В октябре норма солнечного сияния в столице составляет 78 часов, а самым солнечным был октябрь 2005 года с показателем 149 часов. Минимальное значение зафиксировали в 2001 году – 24 часа.

