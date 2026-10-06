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06 октября, 11:51

Общество

Сентябрь в Москве оказался на 24 часа солнечнее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сентябрь 2026 года оказался в Москве солнечнее климатической нормы на 24 часа. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем канале в МАХ.

По данным обсерватории МГУ, за первый осенний месяц продолжительность солнечного сияния в городе составила 186 часов при норме в 162 часа. При этом сентябрь не стал рекордным по количеству солнца – в 2024 году этот показатель достигал 263 часов.

В октябре климатическая норма солнечного сияния в столице значительно ниже сентябрьской и составляет 78 часов. Позднякова отметила, что самым солнечный октябрь в Москве был зарегистрирован в 2005 году, когда солнце светило 149 часов. Минимальный показатель зафиксировали в 2001 году – всего 24 часа.

Ранее специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН связали текущий уровень солнечных вспышек с возможным переломом в активности Солнца. При этом они отмечали, что вспышки пока не представляют угрозы. По оценке специалистов, необычно сильный спад активности с конца лета мог указывать на более раннее наступление солнечного минимума, который ранее прогнозировали на 2029–2030 годы.

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