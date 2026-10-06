В ИКИ РАН заявили о возможном переломе в активности Солнца

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Текущий уровень солнечных вспышек может свидетельствовать о переломе в активности Солнца после продолжительного периода ее снижения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Специалисты отметили, что пока происходящие вспышки не представляют угрозы. При этом, по их оценке, наблюдаемая активность может указывать на изменение сложившейся тенденции.

С конца лета Солнце находилось в состоянии необычно глубокого спада активности для нынешней стадии цикла. Это уже стало причиной предположений о том, что солнечный минимум может наступить раньше ожидаемого срока. Согласно прежним прогнозам, его наступление ожидалось только в 2029–2030 годах.

Ранее специалисты уже сообщали о заметном снижении солнечной и геомагнитной активности. Уточнялось, что за первые 25 дней сентября произошла только одна магнитная буря, тогда как в августе они наблюдались в течение четырех дней, а в марте – семи. Причины такого спада активности Солнца остаются неизвестными, а признаков ее скорого восстановления пока не наблюдается.