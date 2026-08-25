Эксперт Турилов оценил вероятность полярного сияния над Москвой после вспышек на Солнце

Ученые зафиксировали на Солнце сильные вспышки, потенциально опасные для Земли. Что ждет жителей планеты в ближайшие дни, разбиралась Москва 24.

Почти списали со счетов

На Солнце произошли мощные вспышки, которые могут быть опасными для Земли, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Рост активности наблюдается примерно с полуночи по московскому времени.

Уточняется, что группа пятен, которую фиксируют на Солнце около семи дней, в последнее время не проявляла существенной активности и ученые уже почти списали ее со счетов. Но неожиданные мощные вспышки опровергли этот вывод. По данным экспертов, активность проявилась прямо в центре видимого солнечного диска, что создало риск прямого воздействия на Землю. В целом с начала суток на звезде отмечены уже три вспышки уровня M – четвертого по пятибалльной шкале.

Ученые отметили, что в целом за август произошло всего четыре вспышки.





пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Прямых прогнозов на выбросы плазмы в сторону Земли и связанные с этим геомагнитные бури пока нет (ситуация изучается). Но риски для Земли являются одними из самых высоких за последние месяцы, так как промахнуться с такого ракурса просто невозможно.

При этом эксперты уверены, что, так как вспышек высшей мощности нет, об исторических рекордах пока речи не идет. Ситуация примечательна на фоне последних 2–3 месяцев, но не годового или многолетнего периода.

Ключевым для понимания ситуации будет 25 августа: именно в этот день станет понятно, является ли текущий всплеск краткосрочным эпизодом или активность продолжит усиливаться.

Стандартное явление?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Солнечные пятна и активные области связаны с сильными волнениями магнитных полей, которые могут в сотни или тысячи раз превышать фоновые значения, объяснил доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Игорь Чашей.

Эксперт подчеркнул, что при высвобождении этой энергии происходят вспышки, наблюдаемые в рентгеновском диапазоне со спутников. После может образоваться выброс плазмы: если он происходит вблизи линии Солнце – Земля, плазменное облако способно достичь планеты и спровоцировать магнитную бурю. Обычно это занимает от полутора до двух суток.



"Точно предсказать силу бури сложно. Сейчас на Солнце происходят вспышки среднего уровня (класс M), а самые мощные (класс X) пока не фиксировались. Поэтому геомагнитная буря возможна, но будет слабой", – предположил специалист.



В целом солнечный цикл длится примерно 11 лет, и в течение этого периода активность звезды закономерно меняется. После минимума количество солнечных пятен, вспышек и выбросов вещества постепенно растет. Затем оно достигает пика, а после снижается до нового минимума. При этом Чашей уточнил, что сам максимум обычно занимает примерно год-полтора. Однако активность не падает мгновенно, а постепенно снижается в течение нескольких лет.





Игорь Чашей доктор физико-математических наук, член ученого совета филиала "Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН" Влияние магнитных бурь на самочувствие людей остается спорным вопросом. Некоторые связывают с ними ухудшение здоровья, но убедительных научных доказательств этого нет. Однако технические последствия солнечной активности реальны. Повышается радиационная опасность для космонавтов, возможны сбои в работе спутников, нарушения радиосвязи и навигационных систем. Гораздо более ощутимое воздействие именно на организм оказывают погодные факторы, в частности скачки атмосферного давления.

В целом солнечные вспышки представляют собой стандартное явление, начавшееся до появления человечества и продолжающееся после его гипотетического исчезновения. В ближайшем будущем они не несут серьезной опасности, оставаясь рядовым событием, заключил эксперт.

Эффектное зрелище

Лектор Московского планетария Ярослав Турилов добавил, что вспышки могут быть интересны с точки зрения наблюдений.

Он напомнил в беседе с Москвой 24, что за счет потока заряженных частиц подобное явление может вызвать полярные сияния. Эксперт напомнил, что за последние годы они наблюдались в непривычных, даже южных широтах, вплоть до Кавказа.

"При серьезном возмущении магнитного поля Земли сияние может стать видимым не только в околополярных регионах, но и на широте Москвы или Санкт-Петербурга. Это происходит примерно через один-два дня после самих вспышек. При этом важно, чтобы поток заряженных частиц был направлен именно в сторону Земли", – рассказал эксперт.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Но говорить сейчас о том, что подобное стопроцентно произойдет, пока рано, точность возрастает лишь за несколько часов до начала. Прогноз необходимо уточнять непосредственно перед событием. Существуют специализированные сайты, отслеживающие космическую погоду и с определенной вероятностью предсказывающие геомагнитные бури.

При совпадении всех необходимых факторов после наступления темноты рекомендуется выехать за пределы города в область, где условия для наблюдения будут лучше, без засветки и облаков, заключил Турилов.