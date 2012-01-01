Кардиолог Попов объяснил, чем опасна метеочувствительность

Травмы и заболевания способствуют развитию метеочувствительности. Почему это опасно, объяснил врач-кардиолог, кардиохирург и сосудистый хирург Сергей Попов в программе "Доктор 24".
Проявления метеочувствительности
Геомагнитное поле Земли защищает планету от вредоносного воздействия из космоса. Когда оно активизируется, это приводит к магнитным бурям, рассказал Сергей Попов.
Метеочувствительность есть у всех людей, но проявляется она в разной степени. При восприимчивости человек может страдать от головных болей даже при небольших перепадах атмосферного давления. При этом метеопатия не является заболеванием – это совокупность симптомов, которые проявляются вместе с изменениями в окружающем мире.
Артериальное давление часто повышается вместе с атмосферным, что чревато развитием гипертонического криза или инсульта. Когда атмосферное давление падает, люди ощущают апатию, слабость, и видят мушки в глазах, добавил врач.
Профилактика
Чтобы снизить восприимчивость организма к изменениям атмосферного давления, можно обратиться к врачу за назначением медикаментозной терапии, отметил врач.
Когда природные аномалии нарушают сон и приводят к хронической усталости, важно обратить внимание на соблюдение режима труда и отдыха, а также ежедневно гулять.
Важно отметить, что метеочувствительность часто развивается у офисных работников, людей с лишним весом, а также холериков и флегматиков, подытожил Попов.