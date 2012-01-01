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22 марта, 08:00

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Кардиолог Попов объяснил, чем опасна метеочувствительность

От мушек в глазах до инсульта: как снизить проявления метеочувствительности

Травмы и заболевания способствуют развитию метеочувствительности. Почему это опасно, объяснил врач-кардиолог, кардиохирург и сосудистый хирург Сергей Попов в программе "Доктор 24".

Проявления метеочувствительности

Фото: 123RF/ufabizphoto

Геомагнитное поле Земли защищает планету от вредоносного воздействия из космоса. Когда оно активизируется, это приводит к магнитным бурям, рассказал Сергей Попов.

Метеочувствительность есть у всех людей, но проявляется она в разной степени. При восприимчивости человек может страдать от головных болей даже при небольших перепадах атмосферного давления. При этом метеопатия не является заболеванием – это совокупность симптомов, которые проявляются вместе с изменениями в окружающем мире.

Организм от природы быстро адаптируется к изменениям давления. Однако какие-то болезни, травмы или патологические состояния ухудшают этот навык. Поэтому метеочувствительность – это сбой адаптивности к переменам.
Сергей Попов
врач-кардиолог, кардиохирург, сосудистый хирург

Артериальное давление часто повышается вместе с атмосферным, что чревато развитием гипертонического криза или инсульта. Когда атмосферное давление падает, люди ощущают апатию, слабость, и видят мушки в глазах, добавил врач.

Профилактика

Фото: 123RF/trongnguyen

Чтобы снизить восприимчивость организма к изменениям атмосферного давления, можно обратиться к врачу за назначением медикаментозной терапии, отметил врач.

Когда природные аномалии нарушают сон и приводят к хронической усталости, важно обратить внимание на соблюдение режима труда и отдыха, а также ежедневно гулять.

Важно отметить, что метеочувствительность часто развивается у офисных работников, людей с лишним весом, а также холериков и флегматиков, подытожил Попов.

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