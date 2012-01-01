Терапевт Розин объяснил, чем опасно пониженное артериальное давление

Пониженное артериальное давление может говорить о развитии серьезных патологий. Как улучшить состояние при гипотонии и почему она развивается, рассказал заместитель директора по терапии, заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт ГКБ имени И. В. Давыдовского Александр Розин в программе "Доктор 24".
Какое бывает давление
Нормальное систолическое (верхнее) артериальное давление составляет от 120 до 129 миллиметров ртутного столба. Повышенные показатели начинаются от 130 до 140 миллиметров, а после значения считаются высокими, рассказал Александр Розин.
Высокое артериальное давление может возникнуть у любого человека. Это объясняется генетическими особенностями, а также такими факторами риска, как избыточный вес и стресс, добавил врач.
Однако давление ниже привычных цифр может сигнализировать о патологии, поэтому важно разобраться в причинах состояния и не допускать дальнейшего снижения, так как это приводит к обморокам. Особенно часто такие ситуации возникают в жаркую погоду или в душных помещениях, добавил специалист.
"Розовый туман" и "звездочки"
Если гипотония – пониженное артериальное давление – сопровождается слабостью, недомоганием, непереносимостью нагрузок, головокружением, "розовым туманом" или "звездочками" перед глазами, то нужно разбираться в причинах. Состояние может сигнализировать о серьезном заболевании, например сердечной недостаточности или гипотиреозе.
Что касается кофе, он не всегда помогает при гипотонии. Горячий напиток расширяет сосуды, снижая давление, а также увеличивает частоту сердечных сокращений, что усугубляет состояние.
Чтобы избежать проблем с артериальным давлением, полезно заниматься спортом: бегом, плаванием, ходьбой или ездой на велосипеде. Также важно развивать коммуникативные навыки и при необходимости обращаться к психотерапевту или психологу – это поможет справиться со стрессом. Кроме того, необходимо спать не менее 6–7 часов в сутки, подытожил Розин.