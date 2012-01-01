Терапевт Обухов объяснил, как домашние животные влияют на здоровье

Домашние животные помогают укрепить сердце и снизить уровень тревожности. Как еще питомцы воздействуют на хозяев, рассказал заведующий выездной медицинской службой, врач-терапевт высшей категории, семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Здоровье сердца и нервной системы

Домашние животные успокаивают нервную систему, снимают стресс, а также избавляют от чувства одиночества. Помимо этого, они благотворно влияют на физическое здоровье человека, рассказал Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов врач-терапевт высшей категории Например, кошки мурчат с частотой около 20–25 децибел, что действует успокаивающе. Собаки же помогают более рационально планировать день, ведь с ними обязательно нужно гулять утром и вечером. Это повышает физическую активность и улучшает здоровье сердца.

Научные статьи подтверждают, что наличие животного помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, добавил врач. Также пациенты отмечают, что после появления домашнего питомца нормализуются артериальное давление и пульс.

Синтез гормонов и иммунитет

В Японии провели эксперимент с участием двух групп людей: одна ухаживала за кузнечиками, а другая – нет. Выяснилось, что забота о насекомых снизила уровень стресса и улучшила общее состояние добровольцев, отметил Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов врач-терапевт высшей категории Основной фактор – это необходимость заботиться о ком-то. Если завести питомца, гипофиз выбрасывает в кровь окситоцин. Это гормон социализации, но иногда его называют "гормоном радости".

К примеру, окситоцин вырабатывается в больших количествах, когда у женщины появляется ребенок, добавил специалист.

Также он подчеркнул, что животные укрепляют иммунитет своих владельцев. Это связано с адаптацией к аллергенам, с которыми ежедневно сталкиваются хозяева питомцев.

