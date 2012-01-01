Ветеринар Гольнева предупредила об опасностях догшеринга для собак и арендаторов

Догшеринг набирает популярность в Москве: владельцы собак предлагают арендовать питомцев на время от нескольких часов до нескольких дней. Стоимость услуги начинается в среднем от тысячи рублей. Насколько догшеринг безопасен для собак и арендаторов, разбиралась Москва 24.

Тест-драйв животного

Москвичи выставляют в Сети объявления с предложением догшеринга – сдачи своих собак напрокат. Владельцы животных указывают название породы и описание характера конкретного питомца и предлагают желающим попробовать себя в роли хозяина четвероногого друга.





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Судя по предложениям на сайтах объявлений, можно оплатить совместную прогулку с питомцем, на которой арендодатель расскажет об особенностях породы и поделится опытом. Стоимость в среднем составляет тысячу рублей в час. Дороже будет отправиться с собакой на прогулку без хозяйского контроля – две-три тысячи за полтора часа.

Можно также найти объявления с "тарифом ПРО": собаку привезут арендатору домой с набором всего необходимого и оставят на несколько дней, чтобы полностью прочувствовать все аспекты жизни с четвероногим соседом. Стоимость такой услуги начинается, как правило, от шести тысяч рублей.





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При этом догшеринг для столицы – слово не новое. В начале эпидемии коронавируса москвичи за деньги предлагали незнакомым людям погулять со своим питомцем на улице.

Не для каждого характера

Зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что при определенных условиях подобные услуги вполне допустимы.





Мирослав Волков зоопсихолог Если животное правильно подобрано по темпераменту и обучено, если оператор догшеринга рассказывает, как правильно с собакой обходиться, общаться, кормить, я, в принципе, ничего плохого не вижу.

При этом специалист напомнил о рисках. С одной стороны, среди арендаторов могут попасться неадекватные люди, которые могут навредить собаке по не знанию или с умыслом. С другой – владельцы питомцев порой не замечают или недоговаривают о неприятных аспектах характера четвероногого.

Поэтому специалист посоветовал всем участникам сделки хорошо познакомиться друг с другом перед арендой и провести определенное время вместе.

"Опасность может быть в том, что собака попадется агрессивная или просто не известной нам породы. Конечно, с ней нужно познакомиться и опросить ее хозяина, провести вместе некоторое время, узнать особенности. Владельцам же нужно тщательно фильтровать тех, кто к ним приходит", – обратил внимание Волков.

Будет стрессовать животное во время "тест-драйва" или нет, зависит от его темперамента. Например, для некоторых пород и характеров такой опыт воспринимается как хорошее приключение, отметил зоопсихолог.





Мирослав Волков зоопсихолог Если это какая-нибудь хаски или самоед – они в принципе за любой движ. Им плевать, с кем активно проводить время: общение, прогулка, смена обстановки им только в плюс.

При этом собак с психологическими травмами или просто более флегматичных и трусливых не стоит подвергать таким испытаниям, подытожил Волков.

Некоторые эксперты относятся к аренде собак с недоверием. В частности, кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский в беседе с Москвой 24 заявил, что неправильное обращение с животным неопытных людей с высокой вероятностью приведет к стрессу питомца.





Александр Малиновский кинолог, зоопсихолог Человек берет в аренду собаку, чтобы понять, насколько она вообще ему подходит. То есть у него нет опыта. В итоге животное может столкнуться с непредсказуемым поведением человека. Это, конечно, стресс.

В свою очередь, ветеринар Татьяна Гольнева рассказала Москве 24, что большинство собак могут воспринять даже временную смену хозяина не иначе как предательство.

"Я советую исходить из того, что нормальную собаку владелец, который ее любит, не отдаст ни за что. Особенно неизвестным", – предупредила эксперт.

Также среди предложений можно наткнуться на собак с настолько ужасным поведением, что владельцы сдают животных в аренду просто ради отдыха от них. Кроме того, питомцы нелюбящих хозяев могут быть психологически травмированы, а поведение таких животных зачастую непредсказуемо, объяснила Гольнева.