Психолог Корнев: чучела из животных помогут хозяевам справиться с потерей питомцев

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Чучела из животных помогут хозяевам пережить смерть любимых питомцев. Так в беседе с Москвой 24 прокомментировал набирающий популярность в России тренд на изготовление чучел из животных психолог Виктор Корнев.

Эксперт рассказал, что, создавая из умершего питомца чучело, бывшие хозяева пытаются сохранить физическое присутствие животного в их жизни, "возводя" определенный мемориал или отдавая дань уважения.

"Каждый человек по-своему справляется с горем. И это тоже своего рода способ пережить утрату. Но я не считаю его достаточно эффективным", – сказал психолог.

Корнев считает, что чучело, каждый день появляясь в поле зрения своего хозяина, будет провоцировать болезненные воспоминания, из-за чего забыть неприятный момент просто не получится.

Однако появление чучела в доме может негативно повлиять не только на ментальное здоровье человека. Член Общественного совета при Минприроды РФ Владимир Пинаев заявил, что, перед тем как принять такое решение, нужно точно понимать причины смерти питомца. Так, если животное скончалось от старости, то сделать из него чучело можно.

"Но если (присутствуют. – Прим. ред.) санитарные эпидемиологические показатели, то тут (необходима. – Прим. ред.) только кремация", – уточнил Пинаев.

Между тем создание реалистичной копии своего питомца – процесс достаточно трудоемкий, его называют таксидермией. Как рассказал таксидермист Маргарита Чайка, первым шагом является снятие шкуры. После этого замораживается тело в определенной позе. Уже в таком состоянии эксперт окунает его в специальный материал, который быстро затвердевает, и в него уже заливает гипс.

"Люди со временем поняли, что это (создание чучел. – Прим. ред.) нормально, то есть это можно делать. Это не так уж и сильно на самом деле презирается обществом или считается странным", – поделилась Чайка.

Специалист рассказала, что в настоящее время люди стали делать все больше заказов, благодаря чему культура увековечивания домашних питомцев действительно вышла на другой уровень и стала популярной наравне с кремацией. Однако на таксидермистах лежит большая ответственность, так как финальный результат должен быть практически точной копией питомца, иначе горе утраты заказчика может только усилиться.

В декабре прошлого года в Государственном Дарвиновском музее появилось чучело жирафа Самсона, скончавшегося тем же летом в Московском зоопарке. Теперь это самый высокий жираф в коллекции музея – его длина – пять метров. Кроме того, это единственное животное с полным именем – Самсон Гамлетович Ленинградов.

Жираф расположился в центральном зале на первом этаже постоянной экспозиции музея. Он находится в окружении своих африканских собратьев – слона, страуса, гиены, гепардов и трехметрового нильского крокодила.

