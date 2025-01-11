Москвичи забрали из приютов около 1,7 тыс питомцев в прошлом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В течение 2024 года москвичи забрали из городских приютов столицы почти 1,7 тысячи домашних животных, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

При этом в общей сложности с 2015 года хозяев обрели свыше 24,6 тысячи собак и почти 7 тысяч кошек, которые жили в 13 московских приютах. На данный момент там остаются еще более 16 тысяч питомцев.

Все животные, которые содержатся в приютах Москвы, стерилизованы, привиты и полностью готовы к передаче новым хозяевам.

Москвичи могут посетить приюты в любой день с 13:00 до 17:00 по московскому времени. Исключениями являются понедельник и пятница. При этом необходимо иметь с собой паспорт.

Между тем власти Москвы намерены провести конкурс на поставку лечебных кормов для кошек и собак, содержащихся в городских приютах. Продукция должна быть адаптирована к природно-климатическим условиям столицы. Столичные власти планируют закупку 27 тысяч тонн кормов в течение 10 лет.