Москвичи помогают животным в столичных приютах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С начала текущего года жители Москвы передали в волонтерские центры "Доброе место" более 57 тонн вторсырья и товаров для животных, в числе которых 41,1 тонны макулатуры, 1,5 тонны пластика, 2,5 тонны крышечек, а также около 13 тонн корма, аксессуаров и медикаментов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Волонтеры выезжают в приюты на прогулку с четвероногими, ходят на субботники, приносят в специальные боксы макулатуру, пластик, корм, игрушки и медикаменты, строят теплые будки, находят животным хозяев", – отметил директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

В течение всего года в центрах "Доброе место" можно сдавать вторсырье и приносить подарки для животных. В этих центрах установлены специальные контейнеры, которые работают с понедельника по субботу с 10:00 до 21:00, а в воскресенье – с 10:00 до 19:00.

Жители столицы регулярно участвуют в городских акциях по сбору вторсырья. За три сезона проекта "Время добра" москвичи сдали на переработку почти тонну макулатуры и пластика.

В приютах для животных всегда ждут помощи от волонтеров. Второй год подряд в "Добром месте" в ЮАО проходит акция под названием "Объединимся ради хвостиков".

Там в сентябре жители и волонтеры собрали более 1 700 килограммов товаров для животных: консервы, лакомства, лечебные корма, поводки, ошейники, шлейки, пуходерки и перчатки-расчески и многое другое.

Наиболее активные зооволонтеры из ЮАО обучаются в школах № 1354 "Вектор" и № 947. Ученики первой школы собрали 80 пакетов и коробок с кормом, игрушками, подстилками и средствами для ухода. Их коллеги из второй школы собрали 75 таких же пакетов и коробок.

Также 50 коробок гуманитарной помощи передали волонтеры из школы № 1636. Из школы № 1034 привезли 40 пакетов с гуманитарной помощью для животных.

Центр инклюзивного образования "Южный" и школа № 1272 собрали 30 пакетов с вещами, ученики школы № 118 – 50 килограммов принадлежностей, а школа № 1450 "Олимп" – 20 килограммов. Волонтеры отсортировали товары для животных, взвесили их, упаковали и передали в муниципальный приют ЮАО.

Также жители столицы передали в рамках акции "Накорми друга" более 9,2 тонны различных товаров, в том числе сухой и влажный корм, крупы, средства от блох, ошейники, поводки и многое другое.

На фестивале "Лето в Москве: выходи на улицу!" москвичи собрали более 11 700 предметов для животных, которые были переданы 10 приютам Белгородской области.

В рамках проекта "Москва помогает" регулярно проводится сбор помощи для животных. Так, с начала года туда передали более 13 тысяч предметов. В пункты можно принести корм, лекарства и средства для ухода. Адреса пунктов указаны на сайте проекта "Москва помогает".

Кроме того, благодаря поддержке "Мосволонтера" и движению "Прогулка с собакой", выезды в приюты для животных проводятся по выходным. На сайте проекта в разделе "События" можно зарегистрироваться для участия в этих мероприятиях. Ближайшие прогулки состоятся 7 декабря в приютах "Хаски хэлп" и "Биозона".

Зооволонтеры оказывают помощь животным в адаптации и подготовке к жизни в новой семье. Они учат их ходить на поводке, угощают вкусностями, дарят им внимание и чувство защищенности рядом с человеком. Волонтер также может стать постоянным помощником животного: искать для него хозяев, ухаживать за ним и возить к ветеринару.

"Мосволонтер" предоставляет широкий спектр услуг для организаций, занимающихся зоозащитой и экологией. В их число входят консультации, информационная поддержка, помощь волонтеров, обучение новым навыкам, а также предоставление коворкингов и помещений для проведения мероприятий.

Выбрать направление и стать волонтером можно на сайте mosvolonter.ru. Там москвичей обучат необходимым навыкам для общения с животными и расскажут, как открыть собственный проект.

Между тем зимний сезон проекта "Время добра" стартует в Москве 30 ноября. До 13 декабря москвичи смогут посетить более 30 мероприятий проекта, экологических и социальных акций, творческих мастер-классов, спортивных событий, а также узнают больше о добровольчестве и благотворительности. Чтобы посетить мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте "Мосволонтер".