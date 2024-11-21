"Мосволонтер" открыл для москвичей шесть новых онлайн-курсов

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил для жителей столицы шесть новых бесплатных онлайн-курсов. Это обучающие программы для организаторов волонтерской деятельности, а также вебинары по различным направлениям помощи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Директор "Мосволонтера" Александр Левит рассказал, что с 2022 года на дистанционной платформе организации зарегистрировать свыше 6,2 тысячи человек. Курсы доступны для жителей любого региона.

Ежегодно с момента открытия число приступивших к онлайн-обучению увеличивалось вдвое. Новые разработки позволяют добавить в очные программы больше игровых технологий и обсуждений реальных кейсов, а лекции перенести в дистанционный формат, добавил Левит.

Так, в преддверии 80-й годовщины победы в ВОВ "Мосволонтер" подготовил курс для начинающих волонтеров патриотического направления. Слушатели узнают о специфике проведения ключевых мероприятий и акций, которые пройдут в столице в 2025 году, а также об обязанностях помощников и необходимых им знаниях.

Видеоуроки для добровольцев в области спорта посвящены истории появления этого направления, различным видам соревнований, многообразию задач на спортобъектах, навыкам и компетенциям для командной работы.

Курс для будущих волонтеров-спасателей познакомит с работой городских организаций в области общественной безопасности и требованиями к участникам поисково-спасательных отрядов. Слушателям расскажут истории тех, кто уже работает в этой сфере, а также объяснят возможности траектории профессионального роста.

Добровольцам в области охраны здоровья расскажут, как помогать в медучреждениях, как пройти обучение по оказанию первой помощи и сопровождать мероприятия. Также на занятиях будет разбираться история донорского движения и развития медволонтерства с участием студентов-медиков, а также профилактика здорового образа жизни.

Курс для начинающих волонтеров познакомит москвичей с основами этой деятельности. Видеоуроки посвящены функциям, правам и обязанностям добровольцев, индивидуальным и групповым формам волонтерства. Участники узнают о возможностях личного и профессионального роста, а также о мотивационных бонусах.

Для руководителей волонтерских объединений подготовили специальный курс с изучением концепции "Пять ключей". Слушателям расскажут, как привлекать помощников и сохранять их интерес к деятельности, мотивировать и благодарить, проводить инструктажи и другое. Эта программа станет дополнением к одноименному очному интенсиву для руководителей.

Перед началом обучения волонтерам нужно заполнить простую регистрационную форму. Сами программы состоят из нескольких коротких уроков, в конце каждого из которых необходимо выполнить тестовое задание. Время и скорость помощники выбирают самостоятельно, при этом есть возможность повторить ранее изученный материал. После освоения всех разделов участники получат электронный сертификат "Мосволонтера".

На данный момент самым популярным онлайн-курсом стал "Основы волонтерской деятельности". Обучающую программу уже прошли больше 1,8 тысячи москвичей.

Чаще всего горожане интересовали экологическим, социальным и культурным волонтерством, а инициативные команды и руководители волонтерских объединений – курсом по социальному проектированию. Все курсы доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что более тысячи городских волонтеров будут оказывать помощь в проведении международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024. Он пройдет с 4 по 8 декабря в ЦВЗ "Манеж". Мероприятие приурочено ко Дню добровольца. Всего волонтеры будут помогать по 10 направлениям.