Собянин: в Москве открылся восьмой волонтерский центр "Доброе место"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Новый волонтерский центр "Доброе место" открылся на северо-востоке Москвы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Центр разместили по адресу Ясный проезд, дом 8, корпус 1. Теперь здесь можно не только пообщаться с единомышленниками и поддержать социальные акции, но и сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырье и корм для животных из приютов.



"С момента открытия первого "Доброго места" волонтерские центры посетили больше 31 тысячи москвичей. Сегодня открыто уже восемь таких городских пространств", – отметил мэр Москвы.

Общая площадь центра "Доброе место. СВАО" составляет свыше 140 "квадратов". Центр работает каждый день с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а также с 10:00 до 19:00 – в воскресенье. Здесь можно будет посетить интерактивные события, пообщаться в неформальной обстановке с добровольцами, обучиться новым компетенциям и многое другое.

Волонтеры смогут получить поддержку своих идей, взять экипировку и пройти инструктаж, а педагоги и представители общественных организаций – изучить методические пособия по добровольчеству и получить консультацию по оформлению личных электронных книг волонтера. Еще горожане могут приносить сюда корма для животных, медикаменты, а также пластиковые и бумажные отходы для последующей переработки.

Каждую субботу и воскресенье здесь проходят встречи "Добрые выходные", в рамках которых для участников проводят тематические квизы, конкурсы, кинопоказы, встречи с различными спикерами и многое другое. Для юных москвичей в центре предусмотрена игра "Волонтеры в городе". Она позволит детям и их родителям узнать не только о базовых принципах взаимодействия команды волонтеров, но и творчески подходить к выполнению поставленных задач.

Сейчас для горожан старшего возраста работают 134 центра московского долголетия. Одним из самых популярных направлений является "Добрый автобус", на котором "долголеты" могут путешествовать по Москве и Подмосковью. Пожилые люди могут посещать музеи, памятники и другие известные места столичного региона.

