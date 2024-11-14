Московские волонтеры помогут в проведении международного форума #МЫВМЕСТЕ-2024

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Более тысячи столичных волонтеров смогут помочь в проведении международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2024, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 8 декабря. Событие приурочили ко Дню добровольца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы присоединиться к волонтерам, необходимо быть старше 14 лет и успеть до 25 ноября подать заявку на сайте mosvolonter.ru. Возрастные ограничения будут зависеть от обязанностей, которые возьмет на себя доброволец.

Всего волонтерская работа будет идти по десяти направлениям. Добровольцам предстоит помогать гостям в аккредитационном центре, рассаживать их, сообщать им необходимую информацию о программе форума или расписании, а также отвечать на вопросы и подсказывать, как пройти до определенной площадки. Кроме того, они будут готовить залы для мероприятий, помогать спикерам и сопровождать автобусы с экскурсионными группами.

В свою очередь, волонтеры атмосферной программы будут оказывать помощь в проведении кинопоказов, мастер-классов и флешмобов. Добровольцы, имеющие опыт работы в службе протокола, займутся сопровождением почетных гостей и официальных лиц.

Медиаволонтеры будут отвечать за фото- и видеосъемку, а также за помощь в работе со СМИ и сопровождении представителей партнерских организаций. Кроме того, они будут работать с участниками международного блока, в том числе добровольцам предстоит встретить их в аэропортах. Также для мероприятия будет подготовлена группа быстрого реагирования, которой предстоит оперативно включаться в различные задачи, требующие немедленного решения.

Для отдыха добровольцев будет организован штаб, ребят обеспечат питанием, комплектом экипировки и в определенных случаях бесплатным проездом. Также все помощники получат по окончании мероприятия благодарственные письма.

Форум #МЫВМЕСТЕ-2024 соберет более 10 тысяч участников со всех регионов России, а также десятков зарубежных стран. Московская делегация будет состоять из 90 человек, среди них – волонтеры, помогающие в Белгородской, Курской, Брянской областях, лидеры добровольческих объединений, фондов и НКО.

"Ежегодно столица становится местом проведения важнейшего праздника для всех неравнодушных людей, которые заботятся о социальном развитии общества не только в России, но и во всем мире. Все эти люди встретятся в Москве, которую по праву называют столицей добрых дел", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Ранее москвичей пригласили стать волонтерами портала "Наш город". Стать участником может любой человек вне зависимости от профессии и возраста.

Горожане отслеживают состояние городских зарядных станций или столичных часов, наполнение песочниц на детских площадках, смотрят за ремонтом почтовых ящиков или заменой ламп в подъезде, а также оценивают содержание парковок и пунктов проката.

