Жители Москвы могут стать волонтерами портала "Наш город"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи могут стать волонтерами портала "Наш город", пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

С начала года 800 волонтеров уже проверили более 42 работ, которые выполнялись по сообщениям других активных граждан. Горожане отслеживают состояние городских зарядных станций или столичных часов, наполнение песочниц на детских площадках, смотрят за ремонтом почтовых ящиков или заменой ламп в подъезде, а также оценивают содержание парковок и пунктов проката.



Стать участником может любой человек вне зависимости от профессии и возраста. Для этого нужно авторизоваться на портале при помощи аккаунта на mos.ru, перейти в раздел "О портале" и выбрать "Волонтерство". После ознакомления с правилами и инструкцией требуется нажать на кнопку "Хочу стать волонтером".

Далее нужно выбрать интересующие задания по темам и адресам, проверить их, сделать снимки и отправить на портал. За каждую публикацию с подтверждением или опровержением устранения недочета активному гражданину начислят 50 баллов столичной программы лояльности "Миллион призов".

Ранее московских студентов пригласили принять участие в акции "Снежный десант", которая начнется в начале 2025 года. Волонтеры организуют концерты и мастер-классы, проведут тематические встречи со школьниками и ветеранами, приведут в порядок памятники и мемориалы и многое другое.

