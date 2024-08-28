Москвичам рассказали, как можно стать волонтером

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Руководитель столичного исполкома "Единой России" Максим Руднев и сенатор Инна Святенко рассказали, как жители Москвы могут присоединиться к волонтерскому движению.

Волонтером может стать любой человек старше 14 лет. От несовершеннолетних добровольцев требуется разрешение их опекунов. Все волонтерские проекты Москвы доступны на сайте "Мосволонтера". Как напомнила Святенко, ресурсы центра создали при поддержке городских властей. На сайте размещается информация о крупных городских событиях, постоянных волонтерских программах и акциях разной направленности.

"Волонтерское движение открывает лучшее в людях, помогает превратить порывы и эмоции в реальную помощь нуждающимся и конкретные действия. А "Мосволонтер" – отличная платформа для тех, кто хочет внести свой вклад в общество и поддержать различные инициативы", – подчеркнула сенатор.

Чтобы стать участником центра, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта, пройти авторизацию, в разделе "События" выбрать мероприятия, нажать на кнопку "Регистрация на событие" и заполнить анкету.

Активист может получить личную книжку волонтера. В этом документе будет храниться вся информация о достижениях добровольца, а его обладатели имеют ряд преимуществ. Личная книжка волонтера дает дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы, а студенты с ЛКВ могут претендовать на повышенную стипендию. При этом у волонтеров есть ряд льгот. Так, участники мероприятий программы "Доброволец России" имеют право на бесплатное питание и жилье. А те, кто помогает в проектах культуры и искусства, могут получить возможность на безвозмездной основе окончить курсы маркетинга и PR. Также есть финансовые льготы, преимущества в области защиты животных и образования.

В Москве есть целый ряд направлений для волонтеров. Активисты могут помогать нуждающимся, участвовать в организации спортивных и событийных мероприятий. Также добровольцы могут оказывать помощь медицинским организациям, в области обеспечения безопасности общества, участвовать в экологической и патриотической деятельности, поиске пропавших людей.

"Также волонтеры могут оказывать донорскую помощь. Любая активность важна. Добровольческое движение – это огромная семья, которая решает проблемы разного уровня. Сам я неоднократно принимал участие в подобных акциях и сделал вывод: у нас самые отзывчивые соотечественники, на которых можно положиться в самые трудные времена", – заявил Руднев.

Ранее библиотеки и культурные центры Москвы направили более 41,5 тысячи книг в Луганскую и Донецкую народные республики с начала спецоперации. Уникальный груз поступает не только в читальни Донбасса, но и в военные госпитали и интернаты.

Только за шесть месяцев этого года из фондов московских библиотек было выделено и передано свыше 4,6 тысячи экземпляров книг. Такая работа ведется с 2022 года, когда в рамках проекта "Библиотеки Москвы – библиотекам ДНР и ЛНР" библиотеки собрали для жителей ЛНР и ДНР 5,5 тысячи книг на русском языке: классические произведения, современную художественную литературу, а также издания для детей и подростков.

