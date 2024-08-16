Штабы "Москва помогает" продолжают вести сбор помощи для жителей Курской области

Москвичи могут помочь жителям Курской области. В каждом округе открыт штаб "Москва помогает", таких пунктов 14, они работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Самыми необходимыми вещами сейчас являются продукты питания, детские и теплые вещи, подгузники, обувь.

Кроме того, желающие могут стать волонтером и поучаствовать в приеме гуманитарной помощи. Для этого требуется зайти на портал "Мосволонтер" и зарегистрироваться.

Как можно помочь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.