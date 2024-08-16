Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 12:40

Общество

Штабы "Москва помогает" продолжают вести сбор помощи для жителей Курской области

Штабы "Москва помогает" продолжают вести сбор помощи для жителей Курской области

Ночь на 16 августа в Москве стала самой холодной с начала лета

Штабы "Москва помогает" ведут сбор помощи для жителей Курской области

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 августа

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 34%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 16 августа

"Утро": скорость ветра в столице составит 4–9 м/с 16 августа

Ракова назвала эпидемиологическую ситуацию в столице соответствующей сезону

Нутрициолог рассказала, как выбрать легкий сыр

В московских роддомах появились на свет 337 детей 15 августа

Москвичи могут помочь жителям Курской области. В каждом округе открыт штаб "Москва помогает", таких пунктов 14, они работают ежедневно с 10:00 до 19:00.

Самыми необходимыми вещами сейчас являются продукты питания, детские и теплые вещи, подгузники, обувь.

Кроме того, желающие могут стать волонтером и поучаствовать в приеме гуманитарной помощи. Для этого требуется зайти на портал "Мосволонтер" и зарегистрироваться.

Как можно помочь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика