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14 августа, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную гранолу

Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную гранолу

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Нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, на что обратить внимание при покупке гранолы. В составе такого продукта, по ее мнению, на первом месте должны быть овсяные хлопья, далее могут располагаться подсластитель стевия, сухофрукты, ягоды, орехи, семечки и шоколад.

Костогрыз также отметила, что наиболее полезным вариантом будет гранола без сахара, но с добавлением натуральных сиропов или меда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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