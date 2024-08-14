Нутрициолог рассказала, как выбрать полезную гранолу

Нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, на что обратить внимание при покупке гранолы. В составе такого продукта, по ее мнению, на первом месте должны быть овсяные хлопья, далее могут располагаться подсластитель стевия, сухофрукты, ягоды, орехи, семечки и шоколад.

Костогрыз также отметила, что наиболее полезным вариантом будет гранола без сахара, но с добавлением натуральных сиропов или меда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.