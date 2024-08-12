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12 августа, 23:55

Общество

Кандидаты в депутаты МГД проводят встречи с москвичами и помогают решать их проблемы

Кандидаты в депутаты МГД проводят встречи с москвичами и помогают решать их проблемы

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Кандидаты в депутаты Мосгордумы организовывают встречи с москвичами и помогают решать их проблемы. Так, Андрей Медведев уделил внимание ситуации, с которой столкнулись жители дома в Боткинском проезде в Беговом районе.

В одном из местных домов затапливает подвал. К этому приводит наисправность коммуникаций. Первый этап ремонта уже подошел к концу, и Медведев проверил промежуточный результат работ вместе с жителями дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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