Буцкая: работодатели должны поддерживать ушедших в декрет женщин

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Работодатели должны серьезно поддерживать женщин, которые ушли в декрет. Об этом в эфире радио КП заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

"А мы как государство будем уже поддерживать тех работодателей, которые дополнительно, например, при рождении первого или третьего ребенка у сотрудницы платит ей миллион рублей при достижении определенного трудового стажа", – сказала депутат.

По ее словам, семьей является только тот брак, в котором родились дети.

Ранее член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров заявлял, что в России необходимо ввести налог на бездетность. По его словам, у семейных людей "жизненная ситуация объективно хуже", они нуждаются в деньгах. Неважно, по каким причинам у пары нет детей, люди должны платить в казну, подчеркнул он. Также парламентарий уточнял, что налог с перераспределением в сторону семейных россиян поможет получить положительные результаты в области демографии и справедливости в стране.