Почти 20% опрошенных мужчин заявили о готовности уйти в декрет вместо жены

Фото: 123RF/ruslangaliullin

О готовности уйти в декрет вместо супруги заявили 18% из 1 100 опрошенных мужчин. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования страховой компании.

Согласно исследованию, 92% человек, принявших участие в опросе, имели детей, оставшиеся респонденты только планируют их завести. Из 92% в отпуске по уходу за ребенком на момент опроса находились 3% отцов, в остальных 94% случаев с детьми сидели женщины.

"14% готовы официально сидеть дома с ребенком. 4% рассматривают вариант ухода в декрет только в том случае, если это будет ситуативно или финансово обосновано. 22% предполагают, что оформление декрета скажется на ухудшении отношений с работодателем, так как это нетипичная ситуация", – следует из результатов опроса.

Между тем 9% респондентов заявили, что имеют примеры, при которых мужчина, решивший посвятить себя уходу за ребенком, потерял работу. При этом 27% человек отметили, что могли бы оформить сокращенный рабочий день для ухода за ребенком, чтобы за счет этого получать пособие к зарплате.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что мужчины могут не уделять своему ребенку достаточно внимания, потому что сами недополучили его в детстве от отца. По ее словам, отцы могут бояться прийти домой, "в шум, крик, где дети ссорятся между собой". Поэтому они стараются больше работать, чтобы внести вклад в семью через обеспечивание детей.

