Движение трамваев на улице Костякова восстановлено

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение трамваев на улице Костякова на севере Москвы восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в MAX.

По данным ведомства, около 10:25 в районе одноименной остановки произошел сход двух тележек трамвая, который следовал по маршруту № 27. Службы метрополитена и города оперативно отреагировали на ситуацию и прибыли на место.

В Дептрансе отметили, что причины и обстоятельства инцидента установит специальная комиссия с участием специалистов Московского метрополитена и производителя трамваев.

Ранее сообщалось, что движение трамваев № 27 и 29 задерживалось на улице Костякова из-за ДТП на путях. Маршруты были временно изменены. Пассажирам рекомендовали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. Позже на маршрутах трамваев № 27 и 29 временно запустили автобусы.

В свою очередь, начальник отдела информирования столичного метрополитена Павел Семкин после ЧП заявил, что водитель трамвая № 27 успешно прошел предрейсовый медицинский осмотр.

