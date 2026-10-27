27 октября, 10:45Происшествия
На улице Костякова из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 27 и 29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение трамваев № 27 и 29 задерживается на улице Костякова в районе одноименной остановки из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Маршруты временно изменены. Пассажирам рекомендуют быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Ранее стало известно, что в третьем квартале 2026 года в Москве была скорректирована маршрутная сеть. С 17 октября изменили семь автобусных маршрутов и добавили новые остановки в восьми административных округах и примерно 14 районах.
Часть маршрутов продлили, некоторые отменили, заменив альтернативными направлениями, а автобусы перераспределили с учетом пассажиропотока, чтобы сократить интервалы и улучшить доступность станций рельсового каркаса, жилых кварталов и социальных объектов.