На улице Костякова из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 27 и 29

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение трамваев № 27 и 29 задерживается на улице Костякова в районе одноименной остановки из-за ДТП на путях. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Маршруты временно изменены. Пассажирам рекомендуют быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2026 года в Москве была скорректирована маршрутная сеть. С 17 октября изменили семь автобусных маршрутов и добавили новые остановки в восьми административных округах и примерно 14 районах.

Часть маршрутов продлили, некоторые отменили, заменив альтернативными направлениями, а автобусы перераспределили с учетом пассажиропотока, чтобы сократить интервалы и улучшить доступность станций рельсового каркаса, жилых кварталов и социальных объектов.