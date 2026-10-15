15 октября, 07:57Транспорт
Движение трамваев на Бауманской улице восстановили
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение четырех трамвайных маршрутов восстановили на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Восстановлено движение трамваев на Бауманской улице", – говорится в сообщении.
На этом участке задерживались трамваи № Т2, 4, 43 и 50. Их маршруты временно меняли.
Ранее стало известно, что с 17 октября в Москве скорректируют работу семи автобусных маршрутов. Изменения затронут восемь административных округов и около 14 районов.