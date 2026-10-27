Собянин сообщил об уничтожении уже 10 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожены еще четыре БПЛА, летевших на Москву во вторник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин заявил, что система ПВО Минобороны уничтожила шесть беспилотников, летевших на Москву. Таким образом, общее число достигло 10.

На фоне ситуации с беспилотниками часть столичных аэропортов перешла на работу по согласованию с соответствующими органами, в том числе Домодедово и Жуковский. Позднее во Внуково ввели ограничения, а затем авиагавань снова стала принимать и отправлять рейсы по согласованию.

В Росавиации отметили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.