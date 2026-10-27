Собянин сообщил о шести беспилотниках, сбитых на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву во вторник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В зонах обнаружения обломков задействованы сотрудники экстренных служб.

Ранее часть столичных аэропортов перешла на работу по согласованию, в том числе Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее во Внуково ввели ограничения для обеспечения безопасности.

Пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание на табло авиагавани. Тем временем Шереметьево продолжает работу в штатном режиме.