27 октября, 16:37Мэр Москвы
Собянин сообщил о шести беспилотниках, сбитых на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системой ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву во вторник, 27 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
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