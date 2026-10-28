Москвичи смогут увидеть парад планет и сближение Марса с Юпитером 16 ноября

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Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Юпитера, а также так называемый парад планет утром 16 ноября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По ее словам, видимое расстояние между планетами будет около 1,2 градуса. Это примерно две ширины лунного диска. При этом обе планеты получится рассмотреть без оптики – Юпитер будет значительно ярче, а Марс выделится красноватым оттенком.

Также Кравченко пояснила, что "парад планет" – не строгое астрономическое понятие.

"Планеты не выстраиваются в идеальную линию в пространстве и на небе. Они лишь оказываются близко друг к другу на нашем небе, что дает возможность наблюдать их в одно время", – сказала она.

Искать планеты можно примерно после 03:00 и перед рассветом, когда они поднимутся достаточно высоко над юго-восточной частью горизонта. Недалеко от них будут видны Венера и Меркурий, но они взойдут ближе к рассвету, добавила Кравченко.

Венеру получится рассмотреть без приборов, тогда как Меркурий значительно слабее и будет держаться довольно низко над горизонтом.

Ранее в МГУ рассказали о проработке российской миссии к астероиду Апофис, который приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. В качестве предпочтительного варианта рассматривают малый межпланетный научный аппарат. Он сможет сопровождать астероид и изучать его поведение под воздействием земной гравитации.

