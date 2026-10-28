Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 09:30

Наука

Москвичи смогут увидеть парад планет и сближение Марса с Юпитером 16 ноября

Фото: depositphotos/milangucci​

Москвичи смогут наблюдать сближение Марса и Юпитера, а также так называемый парад планет утром 16 ноября. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила старший научный сотрудник лаборатории релятивистской астрофизики Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По ее словам, видимое расстояние между планетами будет около 1,2 градуса. Это примерно две ширины лунного диска. При этом обе планеты получится рассмотреть без оптики – Юпитер будет значительно ярче, а Марс выделится красноватым оттенком.

Также Кравченко пояснила, что "парад планет" – не строгое астрономическое понятие.

"Планеты не выстраиваются в идеальную линию в пространстве и на небе. Они лишь оказываются близко друг к другу на нашем небе, что дает возможность наблюдать их в одно время", – сказала она.

Искать планеты можно примерно после 03:00 и перед рассветом, когда они поднимутся достаточно высоко над юго-восточной частью горизонта. Недалеко от них будут видны Венера и Меркурий, но они взойдут ближе к рассвету, добавила Кравченко.

Венеру получится рассмотреть без приборов, тогда как Меркурий значительно слабее и будет держаться довольно низко над горизонтом.

Ранее в МГУ рассказали о проработке российской миссии к астероиду Апофис, который приблизится к Земле 13 апреля 2029 года. В качестве предпочтительного варианта рассматривают малый межпланетный научный аппарат. Он сможет сопровождать астероид и изучать его поведение под воздействием земной гравитации.

Читайте также


наука

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика