Nature Astronomy: ученые впервые нашли остатки планет у белых карликов

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Европейские астрономы обнаружили в газопылевом диске вокруг белого карлика структуры, которые могут быть остатками разрушенных ими планет или зарождающимися протопланетными телами. Об этом сообщает журнал Nature Astronomy.

Открытие сделали профессор Уорикского университета Борис Генсике и его коллеги, наблюдая за объектом WD J1328 в созвездии Девы, который находится в 1,6 тысячи световых лет от Земли. Этот белый карлик сформировался около 70 миллионов лет назад, когда звезда, похожая на Солнце, исчерпала запасы водорода и завершила свой жизненный цикл.

"Обнаруженные нами кольцеобразные структуры в этом остаточном диске делают его очень похожим на то, как выглядят протопланетные диски у новорожденных звезд. Это говорит о том, что схожие физические процессы могут управлять как рождением, так и финальными переменами в облике планетарных систем, несмотря на огромные различия в масштабах этих процессов и то, что облик и природа звезды на первых и последних этапах ее жизни радикально различается", – говорится в статье.

Подобные светила сначала расширяются, превращаясь в красных гигантов, а затем сбрасывают внешние оболочки. В результате остается белый карлик – медленно остывающее ядро погибшей звезды. Ранее астрономы полагали, что этот процесс уничтожает все соседние планеты, однако обнаружение нескольких миров рядом с белыми карликами поставило этот вопрос под сомнение.

Вокруг WD J1328 ученые обнаружили необычный диск из газа и пыли, который, предположительно, образовался из обломков планет и других объектов, разрушенных при гибели звезды. Внутри облака находятся два горячих кольцеобразных скопления газа и пыли, окружающих невидимые объекты.

Расчеты показали, что такие структуры могут существовать только при наличии внутри них крупных скоплений материи диаметром в несколько сотен или тысяч километров. По плотности они сопоставимы с веществом земного ядра или литосферой крупной каменистой планеты.

Дальнейшие наблюдения помогут выяснить, каким образом эти объекты пережили гибель звезды. Также существует теория, что они сформировались из обломков планет, которые ранее находились на ее орбите.

Ранее в МГУ сообщили о проработке российской миссии к астероиду Апофис, который приблизится к Земле 13 апреля 2029 года на расстояние около 32 тысяч километров. В качестве предпочтительного варианта рассматривают малый межпланетный научный аппарат, который сможет сопровождать астероид и изучать его поведение под воздействием земной гравитации.

Также ученые хотят провести на его поверхности биологический эксперимент, чтобы проверить влияние космических условий на микроорганизмы и другие модельные биологические объекты.

