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16 октября, 06:52

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Астрофизики рассказали о "суперобитаемых" планетах, идеально подходящих для жизни

Лучше Земли? Что известно о теории "суперобитаемых" планет

Научно-популярные порталы опубликовали сообщения об открытии планет, более пригодных для жизни, чем Земля. О том, так ли все однозначно, – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На днях несколько электронных СМИ, специализирующихся на публикации научных и технологических новостей, разместили на своих страницах статьи о том, что астрономы обнаружили у далеких звезд новые миры. Условия там якобы настолько хороши, что живые организмы будут чувствовать себя на них даже лучше, чем на Земле.

В каких-то заголовках используются осторожные формулировки "предположили" или "рассказали о...", но есть и громкие заявления вроде "открыли" и "обнаружили". Правда, в самих статьях ни о каких открытиях речи не идет – рассказывается лишь о концепции, которую сформулировали ученые Рене Хеллер и Джон Армстронг.

И все бы ничего, но произошло это целых 12 лет назад.

В 2014 году Хеллер и Армстронг опубликовали работу, в которой раскритиковали подход астрономов, ищущих признаки жизни на других планетах. Они заявили, что далеко не каждый мир, вращающийся в так называемой "обитаемой зоне", можно считать потенциальным прибежищем жизни, а считать Землю в этом смысле эталоном – вообще неправильно.

"Планеты могут не быть подобными Земле и при этом обладать более подходящими условиями для зарождения и эволюции жизни, чем Земля", – заявили они.

Фото: 123RF.com/nasaimages

По их мнению, вполне возможно, что живые организмы на нашей планете возникли не благодаря, а наоборот, во многом вопреки местным условиям. Заявление достаточно серьезное, а потому Хеллер и Армстронг попытались описать мир, условия на котором были бы идеальными (и, соотвественно, – лучше земных). Условное название, которое ученые дали таким планетам – "суперобитаемые". Кстати, это не обязательно должна быть именно планета – большой спутник (или "экзолуна") тоже вполне подойдет.

Итак, суперобитаемая планета (или Луна) должна обладать массой примерно в две земных, а ее радиус составлять 1,3 земного – это должно обеспечить оптимальный размер тектонических плит и плотность атмосферы, достаточную для защиты от космической радиации. Пропорция кислорода и парниковых газов должна обеспечить наиболее комфортную для растений температуру +25°C. Более плотная атмосфера также обеспечит достаточноую силу выветривания, делая рельеф поверхности более гладким. Это должно привести к тому, что планета будет обладать множеством мелких морей, в которых сможет развиваться разнообразная флора и фауна.

Фото: 123RF.com/forplayday

Многое зависит и от светила, вокруг которого должна вращаться такая планета. Это должна быть звезда класса K – чуть меньше нашего Солнца и более устойчивая, чем оно. От 15 до 30 миллиардов лет в главной фазе звезды должны дать большой запас времени для зарождения жизни и эволюции. Между прочим, таких звезд в наблюдаемой нами Вселенной очень много – примерно 9%. А это означает, что суперобитаемых планет больше, чем планет, подобных Земле.

Конечно, Хеллер и Армстронг не утверждали, что вокруг всех звезд класса K вращаются суперобитаемые планеты, кишащие разнообразными формами жизни. Все это не более, чем теоретические выкладки. Строго говоря, заявления с формулировкой "во Вселенной могут существовать" вообще ни к чему не обязывают авторов. Если принять во внимание вселенские масштабы, то в ней могут существовать и луны, целиком состоящие из пломбира, и планеты розовых единорогов, и разумные туманности, и говорящие на суахили молекулы водорода. Просто ровно с той же долей вероятности все это может и не существовать.

Хотя...

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Гринько Николай

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