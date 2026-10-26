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26 октября, 09:39

Наука

Новая волна геомагнитных возмущений ожидается на Земле 29–30 октября

Фото: depositphotos/vampy1

Очередная волна геомагнитных возмущений накроет Землю в четверг и пятницу, 29–30 октября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ожидается, что Земля войдет в зону действия новой корональной дыры примерно со среды, 28 октября.

"Вероятность пробить порог магнитных бурь пока оценивается как невысокая", – отметили ученые.

Скорость солнечного ветра, по их расчетам, вырастет не более чем до 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормы. Этого обычно недостаточно для перехода в "красную зону".

При этом точного математического прогноза геомагнитной активности пока нет. Его рассчитывают получить в ближайшие два дня.

Ранее сообщалось, что 28 октября Луна также пройдет перигей – ближайшую к Земле точку своей орбиты. Главным условием для возможного наблюдения за явлением станет погода. Облачность может полностью закрыть спутник, поэтому время стоит выбирать по прогнозу.

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