Мать солиста Rammstein Тилля Линдеманна умерла в возрасте 87 лет

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Мать фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна Бригитта Линдеманн ушла из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR, ссылаясь на семью артиста.

Уточняется, что поэтесса и журналистка скончалась в своем доме на северо-западе Мекленбурга в прошедшие выходные.

Бригитта встретила своего будущего мужа, писателя Вернера Линдеманна, в 1959 году. Они заключили брак в 1963-м, тогда же родился их сын, который впоследствии стал автором текстов и вокалистом Rammstein.

С 1968 года мать музыканта работала на радио ГДР. До выхода на пенсию в 2002 году она руководила культурной редакцией отделения NDR в Мекленбурге – Передней Померании. Линдеманн до последнего увлекалась литературой. В начале 2026-го вышел ее сборник стихов Lautlos ("Беззвучно").

