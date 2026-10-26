Объем средств физлиц в банках России снизился на 0,1% в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем средств физических лиц в банках России в сентябре снизился на 0,1% по сравнению с августом и составил 68,4 триллиона рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале на сайте Центробанка.

По данным регулятора, средства населения уменьшились на 51 миллиард рублей. В августе снижение составляло 0,2%.

Ранее средняя максимальная процентная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады октября увеличилась на 0,01 процентного пункта – до 13,06% годовых.

В сентябре показатель впервые с весны превысил отметку в 13%. Рекордно высокая средняя ставка была зафиксирована во второй декаде декабря 2024 года – 22,28%.

