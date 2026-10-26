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26 октября, 17:55

Происшествия

В Башкирии мошенники похитили более 42 млн руб под видом торгов на бирже

Фото: sledcom.ru

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД по Башкирии.

По информации ведомства, 12 местных жителей заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже. Предварительно, средства похитил 43-летний мужчина, который предложил гражданам организовать биржевые торги и заняться инвестиционной деятельностью.

Ранее в Калининграде были задержаны мошенники, которые лишали жилья детей-сирот. Фигуранты и их соучастники находили на территории региона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после чего предлагали им помощь в получении сертификата на недвижимость.

После этого злоумышленники показывали потерпевшим жилой дом в Гвардейском районе. Когда дети-сироты оплачивали жилье, фигуранты от их имени заключали договоры купли-продажи третьему лицу. Денежные средства пострадавшие назад не получали.

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