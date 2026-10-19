Более 10 человек задержаны в четырех регионах РФ за хищение выплат у участников СВО

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Схему хищения выплат, адресованных участникам специальной военной операции (СВО), пресекли сотрудники полиции вместе с ФСБ России и Следственным комитетом России. В четырех регионах задержаны 13 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержания прошли в Московской и Ростовской областях, Республике Калмыкия и Донецкой Народной Республике. Средний ущерб по каждому эпизоду оценивается в 900 тысяч рублей.

Жертв злоумышленники искали в социальных сетях и мессенджерах: ими становились люди, которые собирались заключить контракт для прохождения военной службы. Преступники представлялись волонтерами либо региональными кураторами от Минобороны.

Войдя в доверие, они под видом помощи в подготовке документов оформляли доверенности на представление интересов граждан в органах государственной власти. Используя эти бумаги, подозреваемые без ведома доверителей заключали от их имени фиктивные браки и проводили различные сделки.

Кроме того, фигуранты получали доступ к банковским картам, на которые приходили единовременные выплаты и денежное довольствие. Эти деньги они похищали и делили между собой.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела.

Ранее в Подмосковье задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении участника СВО. Пострадавший отдал злоумышленникам 3 миллиона рублей под предлогом займа на лечение родственника. Возбуждено уголовное дело, в его рамках был задержан 22-летний житель Челябинской области.